Gianluca Gaetano è sicuramente uno dei prodotti più talentuosi del vivaio del Napoli. Negli ultimi due anni il classe 2000 si è messo in mostra, grazie alla sua leadership e alla sua voglia di imparare. Con Ancelotti fece il suo esordio, ma è quest’anno a Cremona che il numero 70 azzurro ha fatto vedere davvero il suo potenziale. Ed è proprio in grigio rosso che potrebbe fare ritorno il millenials. Stando a quanto riportato da Tuttosport nelle ultime settimane il club lombardo si è attivato per riportare fra le proprie fila in prestito il giocatore, ma nelle ultima ore pare che il Pisa si sia inserito per provare a guadagnarsi le sue prestazioni.