Ai microfoni di Radio Marte nel corso de “Si gonfia la rete” è intervenuto Beppe Galli, agente fra i tanti di Cistana del Brescia, in merito alla questione Cistana-Napoli, della quale si vociferava qualche mese fa. Qui le sue parole:

“In questi anni il calciomercato è cambiato, tutto si fa tramite internet, serve più che altro a fare due chiacchiere e vedere i vecchi amici. Mi auguro che Cistana non faccia un’altra stagione in B, tuttavia lui è un giocatore del Brescia. Perinetti ha un presidente non facile, il calcio lo capisce e lo sa fare, non è semplice. Sinceramente non mi è mai arrivato nulla dal Napoli per Cistana, qualcuno ha pure scritto che io avevo allontanato il club, ma onestamente gli azzurri nonmi hanno mai chiamato. Giuntoli lo stima, ma ripeto, non c’è mai stata una trattativa o una chiamata al Brescia. E’ un profilo che può far comodo a tante squadre, perché oltre a difendere sa giocare anche a pallone visto che non butta mai via la palla. Quando era in condizione è stato uno dei calciatori emergenti più interessanti. Il Napoli è una grande squadra, ma il giocatore potrebbe interessare anche ad altre, ad esempio alla Lazio. Chi lo prende fa sicuramente un buon investimento, non butta via soldi: può solo aumentare il suo valore.“