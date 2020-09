Sportitalia – Affare Koulibaly ai titoli di coda: entro 48 l’offerta ufficiale al City

L’affare Kalidou Koulibaly pare essere giunto ai titoli di coda. È stato proprio l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, a chiarire la situazione: entro 48 ore o al massimo in questa settimana è fissato l’ultimo incontro per capire quale sarà la sua destinazione e cercare di monetizzare. L’agente Ramadani, in contatto con il Manchester City formalizzerà l’offerta definitiva che si presuppone debba concludere la trattativa. Tra i difensori in uscita c’è anche Sebastiano Luperto mentre si cercherà di far restare all’ombra del Vesuvio Nikola Maksimovic.