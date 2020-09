UFFICIALE – Gabriel adesso è a tutti gli effetti un calciatore dell’Arsenal: i dettagli della trattativa con il Lille

Dopo mesi e mesi di trattative, è finita finalmente la telenovela Gabriel. Il brasiliano infatti, dopo essere stato promesso al Napoli in caso di cessione di Koulibaly, è stato acquistato a titolo definitivo dall’Arsenal. Proprio nella giornata di oggi, è arrivata l’ufficialità, comunicata dal club di provenienza del difensore centrale, il Lille. Gabriel in questo modo raggiungerà il suo ex compagno di squadra Pepè, anche lui l’anno scorso protagonista di una telenovela molto simile. L’ala destra infatti, così come Gabriel, era stata ad un passo dal Napoli (dopo l’accordo con il Lille) prima di passare poi definitivamente ai “gunners“.