Il Napoli deve fare un acquisto a centrocampo poiché Allan ormai è un ex: Gattuso vuole un calciatore capace di giostrare sia nel 4-3-3 sia nel 4-2-3-1, i due moduli che Ringhio vorrebbe utilizzare in questa stagione.

Il mirino, da tempo, è ormai puntato su Jordan Veretout: il francese è un pupillo di De Laurentiis, era vicino al Napoli già un anno fa, ma l’affare non si concluse. Durante quest’anno, però, il Napoli non ha mai mollato la presa sul calciatore francese.

Oggi, il calciatore interessa al Napoli, come ha riportato Alfredo Pedullà, che sul suo sito, in un articolo, spiega nei dettagli la faccenda che riguarda il possibile trasferimento di Veretout al Napoli.

Come detto in precedenza, il calciatore piaceva già a gennaio, ma la Roma lo aveva dichiarato incedibile: ora la questione è diversa. La Roma vorrebbe trattenere il giocatore, ma in caso di offerta importante potrebbe partire: il Napoli ha offerto 25 milioni, ma la Roma ha rifiutato e ha detto che la discussione può partire dai 30 milioni.

Comunque vada, questa trattativa proseguirà nelle prossime settimane, poiché i due club stanno intavolando altre trattative.