Sportitalia – Spunta il piano B del Napoli: viene dal Watford ma è già noto in Italia

Il Napoli continua a seguire i profili di molti calciatori in questa fase avanzata di calciomercato. I nomi più gettonati al momento sono Boga e Under per le corsie esterne. Ma come sostiene Michele Criscitiello di Sportitalia, si sta pensando a Gerard Deulofeu del Watford come tampone nel caso in cui saltino entrambi siccome anche lui ha già militato in Serie A anche al Milan. Si sa che con molta probabilità il calciatore lascerà il Watford ed, al momento, la cifra per il suo acquisto è di 25mln di euro.