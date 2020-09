Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul futuro di Milik:

“La prima scelta di Pirlo resta Dzeko, massimo due o tre giorni e si capirà se la trattativa verrà avviata. Il tutto dipende dallo scambio tra Milik e Under, perchè tra Napoli e Roma ancora non c’è l’intesa. E’ stato fissato tra mercoledi e giovedi un incontro. Il Napoli chiede Under, Riccardi più 20 milioni di euro,mentre la Roma vorrebbe darne 10 milioni di euro”.