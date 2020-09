Dalla Spagna – Il City alza l’offerta per Koulibaly, fissato incontro ADL-agente: le cifre

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo As, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ci sarà un incontro tra ADL e Ramadani per parlare proprio del futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano spagnolo infatti, il Manchester City ha alzato ulteriormente l’offerta per il difensore centrale senegalese salendo a 70 milioni di euro. Gli azzurri ne chiedono 80 ma ora la distanza pare essere veramente minima con le parti che sono in continuo aggiornamento. Si lavora incessantemente per portare Koulibaly alla corte di Pep Guardiola.