L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport spiega perché la trattativa fra Kalidou Koulibaly e Manchester City ha avuto un piccolo stop:

“Il City ha rallentato la trattativa perché insegue il sogno Leo Messi. Koulibaly resta una priorità in difesa, ma al momento gli inglesi non sono arrivati alla cifra chiesta da De Laurentiis: 80 milioni trattabili con adeguati bonus. A questo ci sta lavorando Ramadani. Ma quando ripartirà il discorso fra i due club, non sarà difficile colmare la distanza”.