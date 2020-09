Alvino furioso: “Milik? Dispiace ma la situazione attuale è solo colpa sua, vi spiego”

Il noto giornalista di fede partenopea, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione legata ad Arek Milik. Queste le sue parole: “Nel calcio moderno non c’è riconoscenza di nessun tipo. E’ una triste realtà e con Arek Milik ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione. Il polacco ha subito due terribili infortuni e la società ha sempre saputo aspettarlo e prepararlo per ripartire nel migliore dei modi possibili. Come ha ripagato il Napoli? Non li ha mai considerati per un ipotetico rinnovo. La situazione che si è creata è soprattutto colpa sua, gli azzurri rischiano di perderlo a zero e questa è una cosa che, sinceramente, non riesco proprio a mandare giù“.