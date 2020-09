Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato, ha parlato dell’interesse del Torino, per Andrea Petagna:

“I granata hanno sondato il terreno per l’ex attaccante della Spal, ma il Napoli aveva valutato di usare il neo azzurro come pedina di scambio con l’Udinese, per arrivare a Lasagna. Da parte dei friulani, però, è arrivato un secco no”.