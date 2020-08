Il Genoa vuole Sebastiano Luperto del Napoli. Come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, il club rossoblù, oltre a Younes e Ounas, continua a trattare con il Napoli anche per il difensore azzurro, cercando l’intesa sul prestito:

“Per la difesa, i rossoblù hanno avviato i contatti con il Napoli per Sebastiano Luperto. I dialoghi tra le parti sono continui e dunque non solo per Younes e Ounas (mentre Llorente si allontana) ma anche per il centrale azzurro classe ’96 che intriga molto il ds Faggiano. Con il Napoli, il Genoa sta cercando l’intesa per un prestito”.