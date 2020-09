Il Mattino: “Previsto incontro per Hysaj! Deciso il futuro di Ospina e Meret”

Uno dei giocatori sul quale ci sono ancora alcuni interrogativi, per quanto riguarda il suo futuro, è Elseid Hysaj. Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino, proprio in merito a questo, ci sarà un incontro, al ritorno a Napoli, tra Giuntoli e Giuffredi, agente dell’esterno albanese.

PORTIERI – Il quotidiano ha evidenziato anche quello che sarà il futuro di Ospina e Meret: “Il giovane portiere è incedibile, mentre per il colombiano ci sono offerte dalla Spagna, ma non ci saranno cambiamenti in porta”.