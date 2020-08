Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare Napoli. I media francesi di France Football scrivono di un accordo raggiunto fra il difensore azzurro e il Manchester City. Intesa economica fra giocatore e club inglese ma non con il Napoli, che attende l’offerta più giusta per lasciar partire il senegalese. Kalidou attende il suo destino, ma serve un rilancio del City per convincere ADL.