Sky – Scambio Under-Milik, ballano 10 milioni tra Roma e Napoli: cifre e dettagli

Un valzer di giocatori che possono cambiare maglia, da Torino a Napoli, passando per Roma. E proprio dai giallorossi si parte, con la situazione legata al futuro di Cengiz Under che Gattuso vuole come esterno per il suo Napoli della prossima stagione. Il club azzurro ancora non ha raggiunto l’intesa con il giocatore sul contratto, così come non c’è ancora un accordo tra la Roma e Milik – possibile sostituto di Dzeko nel caso in cui il bosniaco vada alla Juventus.

Riguardo un eventuale scambio Under-Milik, il Napoli chiede il turco più 20 milioni, mentre la Roma offre Under più 10 milioni. Ballano dunque 10 milioni tra domanda e offerta e in più bisognerebbe capire la reale volontà di Dzeko.

Fonte: gianlucadimarzio.com