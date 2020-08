Sky – Juventus, non solo Milik e Dzeko: resta viva la pista Suarez

Nonostante l’interessamento per Milik e soprattutto Dzeko, la Juventus comunque continua a sondare Suarez ma deve aspettare di capire come andrà il dialogo tra il giocatore e il Barcellona riguardo la buonuscita dell’attaccante che dai blaugrana percepisce 12 milioni netti più 5 di bonus. Operazioni incastrate, affari che potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro e scatenare un domino di mercato con protagonisti quattro giocatori e tre squadre che la prossima stagione possono cambiare volto in attacco.

Fonte: gianlucadimarzio.com