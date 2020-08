Spunta un nuovo nome per le fasce. Antonio Candreva, in uscita dall’Inter, potrebbe essere una nuova idea per la squadra di Rino Gattuso, che ha la necessità di sostituire Callejon. In queste ore, la dirigenza del Napoli starebbe riflettendo sull’opportunità di acquistare l’esterno ex Lazio. Il tutto è nato da una chiacchierata con Pastorello, agente di Candreva e di Meret: quest’ultimo avrebbe chiesto più garanzie per la prossima stagione.

Fonte: gianlucadimarzio.com