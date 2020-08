Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro per sostituire Elseid Hysaj in caso di mancato rinnovo e conseguente cessione. Piace Davide Marco Faraoni, esterno dell’Hellas Verona. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, nelle ultime ore l’Atalanta avrebbe presentato una prima offerta di 5 milioni di euro per il calciatore, sfidando la concorrenza dei partenopei.