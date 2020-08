Il Napoli continua la ricerca per un esterno affidabile in seguito all’addio di Jose Maria Callejon. Nei giorni passati, i nomi più caldi sono stati quelli di Cengiz Under e Jeremie Boga, i quali rimangono in pole, ma, come riportato da Gianluca di Marzio, il Napoli starebbe valutando il nome di Antonio Candreva, esterno in uscita dell’Inter classe 1987. Infatti, l’agente del giocatore Federico Pastorello oggi si trovava a Castel di Sangro per discutere del futuro di Alex Meret, altro suo assistito. Seguono aggiornamenti

