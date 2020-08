Reguilon in partenza, c’è anche l’ipotesi Premier: le ultime

Sergio Reguilon, da un po’ di tempo nei piani del Napoli, sembra essere destinato a dover lasciare il Real Madrid durante la finestra di calciomercato. Secondo Marca infatti Zinedine Zidane sarebbe orientato a puntare su Marcelo e Mendy per la fascia sinistra, nonostante il terzino rientrante dal prestito al Siviglia sia stato convocato in nazionale. La richiesta del Real è di 25 milioni di euro. Sul calciatore ci sono diverse squadre italiane come Napoli, Inter e Juventus, ma ci sarebbe anche l’ipotesi di un trasferimento in Premier League, direzione Manchester United, una pista particolarmente apprezzata dal suo nuovo procuratore Kia Joorabchian.