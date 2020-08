Stando a quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il Bari del neo mister Auteri ha messo gli occhi su un gioiellino azzurro per rinforzare la propria batteria offensiva, in vista della prossima stagione che si giocherà nel campionato cadetto italiano. Il giocatore in questione è Alfredo Bifulco classe ’97, che la scorsa stagione ha militato in B con la JuveStabia. Ora l’asse Napoli-Bari potrebbe essere caldo vista l’omonimità di proprietà.