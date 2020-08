Su Jeremie Boga non c’è solo il Napoli, nelle ultime ore anche l’Atalanta si è inserita per l’ivoriano. In giornata c’è stata una prima telefonata tra i due club. Il Sassuolo non si smuove dai 40 milioni richiesti. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport.