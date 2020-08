Sky – Dzeko preferisce la Roma, si complica la trattativa per Milik: le ultime

Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sky Sport 24, si è complicata la trattativa che avrebbe visto Milik passare alla Roma. Questo perchè, il futuro dell’attaccante azzurro è legato anche a quello di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti, a differenza del polacco, non vede di buon occhio il passaggio alla Juventus dato che è molto contento della sua avventura in giallorosso.

Arek Milik invece non ha mai nascosto la sua preferenza per i campioni d’Italia in carica, ne è la prova il fatto che, l’ex centravanti dell’Ajax, ha già un accordo di massima con i bianconeri. ADL aspetta che arrivi l’offerta congrua alla sua valutazione del cartellino per cedere definitivamente il calciatore.