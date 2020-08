Il noto agente, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del futuro di uno dei suoi assistiti, Jordan Veretout, finito già da tempo ormai sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole: “Non capisco le ultime voci di mercato che stanno circolando, Veretout è un giocatore della Roma e in quanto tale rispetterà il suo contratto. Il Napoli lo corteggia già da molto tempo ma posso assicurarvelo, il francese resterà in giallorosso al 99.9%.“