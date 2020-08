A Radio Punto Nuovo Sport Show in diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di diversi tesserati del Napoli. Qui le sue parole:

“Sto andando a Castel di Sangro per fare due chiacchiere, una chiacchierata di routine, con i ragazzi e con la dirigenza del Napoli. Il futuro di Contini? Spero possa diventare importante al Napoli. Restare con gli azzurri significa giocarsela, è un gran portiere che potrà diventare un grande campione. E’ un terzo giovane e di livello, è un classs ’96 ed è giusto che provi a ritagliarsi i suoi spazi al Napoli. Tutto dipenderà da come Nikita approccerà la stagione. Se il ragazzo è convinto che riuscirà a fare 15-20 partite a stagione, allora cambia tutto. Io sono davvero convinto che possa giocarsela con Meret ed Ospina. Per me è il portiere del futuro di questo Napoli. Lorenzo può giocarsi le sue carte, questo può essere l’anno della consacrazione in Europa. È sempre al top, vedremo cosa succederà quest’anno. Lorenzo è seguito da molti top club europei ma lui è concentrato solo sul Napoli. Quanto a Tutino e Ciciretti credo non sia il momento di parlarne, dato che i giocatori si stanno mettendo in mostra e solo alla fine di quest’ultimo potremmo valutare il mercato.”