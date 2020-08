Cosa serve per sbloccare l’affare Under-Napoli? Il sì di Arek Milik alla Roma. L’edizione odierna di Tuttosport scrive che l’esterno giallorosso ha già accettato la proposta del Napoli, ma il ds della Roma, De Sanctis, cederà il turco a ADL solo quando Milik avrà dato il suo ok definitivo. Nella trattativa per Milik potrebbe essere coinvolto anche uno fra Antenucci o Coric, e sarà stesso il Napoli a decidere chi dei due.