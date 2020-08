Sportitalia – Matvijenko aspetta il Napoli, la società vuole prima cedere un difensore: le ultime

Mykola Matvijenko, da un po’ di tempo nei radar del Napoli, sarebbe particolarmente interessato da un possibile approdo in Serie A. Nonostante le notizie che circolano dall’Ucraina, la richiesta dello Shakhtar Donetsk resta di 15 milioni, come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport (clicca qui per saperne di più) e come confermato da Alfredo Pedulla sul suo sito alfredopedulla.com.

Secondo il giornalista di Sportitalia, il Napoli aspetterà prima di cedere un difensore e poi affonderà il colpo, nel frattempo Matvijenko ha deciso di attendere la decisione definitiva degli azzurri. Nel mirino resta anche Sokratis Papastathopoulos.