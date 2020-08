Il Napoli continua la ricerca dei rinforzi per la prossima stagione. Come rivela in esclusiva Alfredo Pedullà, il club azzurro aveva messo in preventivo la possibilità di vedere Gabriel in direzione Arsenal, ma non ha fatto una piega. Le priorità, al momento sono le cessioni di Milik, Allan, Ghoulam e Koulibaly.

MILIK – La situazione al momento è bloccata. Se la Juve dovesse fare dei passi avanti per Dzeko e chiudere la trattativa, arriverebbe in automatico l’offerta della Roma.

ALLAN – Per lui la pista più concreta resta l’Everton, a meno che non arrivi un rilancio clamoroso da parte di qualche club.

GHOULAM – Per il terzino sinistro, la strada resta quella del Wolverhampton.

KOULIBALY – Il difensore senegalese resta promesso sposo del Manchester City, ma è una trattativa che potrebbe andare per le lunghe.

I difensori centrali saranno due, Matvienko resta in evidenza perché può giocare anche a sinistra. E Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal, è un obiettivo sempre concreto.