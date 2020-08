Nel corso della trasmissione in onda sui canali Sky, Calciomercato – l’originale, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato della situazione di Milik:

“Il giocatore vuole solo la Juventus, non vuole prendere in considerazione altre offerte. L’attaccante polacco pensa che, alla fine, Napoli e Juventus troveranno l’accordo per definire l’affare. L’alternativa a Milik? Resta Dzeko, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali alla Roma”.