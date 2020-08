Il Napoli monitora diversi nomi per sostituire Kalidou Koulibaly, ormai in partenza, e fra questi c’è Mykola Matvijenko. I media ucraini scrivono di un accordo quasi raggiunto fra Napoli e Shakhtar per il difensore, parlano di una chiusura molto vicina su una base di 15 milioni di euro. Inoltre, pare che lo Shakhtar si sarebbe assicurato anche il 10% di introiti sulla prossima rivendita.