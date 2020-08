CdM – Koulibaly, il Napoli monitora diversi nomi per sostituirlo: la prima scelta gioca in Olanda

Kalidou Koulibaly è ormai destinato a lasciare il Napoli per trasferirsi in Premier, al Manchester City, e la società azzurra è alla ricerca di un degno sostituto. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che la prima scelta del Napoli per sostituire il senegalese gioca in Olanda, al Feyenoord, e si tratta del difensore Marcos Senesi. Il quotidiano aggiunge:

“La prima scelta in difesa è Senesi del Feyenoord, difensore argentino con passaporto italiano. Mancino come Gabriel (diretto all’Arsenal). La qualità nella regia difensiva pare abbia convinto il Napoli ha puntare su di lui. L’alternativa è Matvijenko dello Shakhtar”.