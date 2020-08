Il Napoli continua a lavorare per cercare un esterno e, sula lista, c’è anche il nome di Michal Karbownik, del Legia Varsavia. Secondo quanto rivelato da Tutto Mercato Web, non solo il club azzurro è sulle tracce del giocatore: piace anche al Siviglia.

Dalla Polonia giungono voci di grandi proposte per il Legia, anche dalla Premier League, ma il nome del club in questione è ancora sconosciuto. Il Napoli ancora non ha piazzato un’offerta concreta e rischia di sfumare anche questo obiettivo.