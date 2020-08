Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe cambiare scenario. Fino a qualche tempo fa, il suo rinnovo era vicinissimo, con l’accordo raggiunto tra Fali Ramadani e De Laurentiis, nell’incontro a Capri. Era pronto per il centrale serbo un rinnovo da due milioni netti a stagione più qualche bonus che lo avrebbe legato al Napoli fino al 2025.

Qualcosa però è cambiato, soprattutto nel rapporto con Gattuso. In esclusiva, la redazione di calciomercato.it, ha raccolto alcune informazioni che cambierebbero del tutto gli scenari:

“Maksimovic sperava e credeva di meritare una maglia contro il Barcellona: più in generale, di aver meritato di esser considerato al pari dei titolari. Qualcosa che non è avvenuto e che ha raffreddato il rapporto con Gattuso. Da qui, un rinnovo che da scontato non è più così scontato, anzi. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente Ramadani sta considerando due proposte dalla Premier: una di queste arrivata dall’Everton di Ancelotti. Maksimovic ha il contratto in scadenza nel 2021: un dettaglio non da poco nel possibile prezzo di cessione che potrebbe non superare i 15 milioni”.