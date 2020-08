Cavani non andrà al Benfica. Questa la notizia dell’ultima ora. L’ex azzurro dopo aver trovato un accordo sulla base di 10 milioni a stagione per 3 anni con il club portoghese non ha poi trovato l’accordo finale con il club della Liga Nos. A confermare la notizia è stato Rui Costa, direttore sportivo dei bianco rossi, che ai microfoni di ‘Goal‘ ha annunciato di non aver trovato l’accordo con l’attaccante. A riportarlo è stato l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.