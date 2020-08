Protagonista di una stagione altalenante ma finita in crescendo, Piotr Zielinski è ormai un veterano del Napoli e sta per iniziare la sua quinta stagione in azzurro. Negli anni il polacco ha regalato grandi gioie al popolo partenopeo, ma fa fatica a fare quel salto di qualità che gli permetterebbe di fare delle giocate decisive.

Nonostante questo limite, il polacco è un patrimonio del Napoli e il club partenopeo vuole tenerselo stretto: per questo motivo, le trattative per il rinnovo sono andate avanti per mesi e mesi, ma c’è stato il lieto fine. Piotr Zielinski rinnoverà con il Napoli.

Adesso manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare in pochi giorni: infatti, come riporta Calciomercato.it, il suo agente è già in città per discutere degli ultimi dettagli, dopodiché il rinnovo di Piotr Zielinski sarà ufficiale. Il polacco firmerà un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro + bonus.