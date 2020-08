Domani si riparte: con l’arrivo della squadra a Castel Di Sangro partirà la stagione 2020-2021 del Napoli, una stagione in cui gli azzurri dovranno riscattarsi e ripartire forte per conquistare la zona Champions tanto ambita.

Purtroppo per mister Gattuso, però, partiranno anche quei calciatori che sanno già di andare via e i loro sostituti mancano: questo ritardo sul mercato, comune a tutte le squadre, può risultare deleterio per mister Gattuso, che voleva già alcuni obiettivi in ritiro.

Come l’erede di Callejon; ad oggi, il Napoli non ha ancora comprato un sostituto dello spagnolo, nonostante i vari profili individuati. Tra i diversi nomi circolati nelle ultime settimane si è parlato in maniera insistente del turco Under, esterno in uscita dalla Roma.

Il turco, come riporta il Corriere dello Sport, è il sostituto favorito per Callejon e ha già un accordo con il club azzurro, ma nonostante ciò, non potrà unirsi in tempi brevi alla squadra azzurra, ma dovrà attendere ancora qualche settimana.