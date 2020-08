Il nuovo Napoli di Gattuso deve fare alcuni acquisti in zone di campo dove gli uomini sono contati, ma sicuramente il ruolo della punta centrale non è tra questi: ad oggi, il Napoli ha ben 5 prime punte e almeno 2 dovranno andar via.

Sicuramente i due destinati a lasciare il Napoli sono Milik e Llorente: il polacco ha delle richieste in Serie A e potrebbe restare, mentre per Llorente il futuro è un rebus.

La prima punta spagnola lascerà il Napoli ed è a un bivio sul suo futuro: infatti, Llorente è indeciso se restare in Serie A oppure finire la carriera nel suo Paese, la Spagna. Nella prima ipotesi, il Benevento e il Genoa hanno effettuato un sondaggio per lui e l’attaccante spagnolo potrebbe restare in Serie A anche per motivi fiscali.

In Spagna, invece, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante spagnolo interessa alla Real Sociedad, che ci provò già a gennaio ad acquistare l’ex Tottenham. Llorente si è preso qualche giorno di riflessione in cui deciderà dove proseguire la sua carriera.