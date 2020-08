Ormai sembra quasi certo: Gabriel Magalhaes non sarà un calciatore del Napoli. Il difensore del Lille era stato individuato da Giuntoli per rinforzare la difesa e ringiovanirla, visto che ha solo 23 anni. Come sostengono però diversi esperti di mercato e giornalisti autorevoli – il Telegraph lo aveva annunciato da qualche giorno –, Gabriel ha scelto l’Arsenal e pare abbia già sostenuto le visite mediche. Ma perché Giuntoli non è riuscito a prenderlo?

Arsenal have increased their bid to Gabriel Magalhães tonight. They’re pushing to convince him because of Napoli still waiting for Koulibaly situation and Man Utd not in contact with Lille yet. Arsenal board is feeling now “confident” to sign the Brazilian CB. ⚪️🔴 #Gabriel #AFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2020



Soprattutto per un motivo, scrive Repubblica: le mancate cessioni in difesa. Da diverse settimane Koulibaly è in uscita, ma il Manchester City ha chiesto al Napoli di attendere settembre per chiudere l’affare. Lo stesso Maksimovic sembra più vicino alla cessione che non alla permanenza, ma – al momento – non sembrano esserci spunti concreti.

Inoltre, il Napoli ha preso anche Rrahmani dal Verona a gennaio, e non avrebbe potuto permettersi un altro acquisto in difesa senza cessioni. Senza dimenticare – scrive Repubblica – che Di Lorenzo ha dimostrato di saper giocare anche al centro: un’ipotesi da non scartare, soprattutto nel caso in cui Hysaj dovesse restare e rinnovare.