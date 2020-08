Il Napoli continua la ricerca di un terzino sinistro. Come ha scritto oggi Repubblica, uno degli obiettivi in lista è Bradaric, 20enne croato del Lille. Bradaric fu accostato al Napoli già a dicembre e potrebbe essere il sostituto di Ghoulam, che Jorge Mendes sta cercando di piazzare in Inghilterra.

Ma non solo. Dato l’eccellente rapporto tra Napoli e Lille, Giuntoli vorrebbe anche un’opzione per uno dei maggiori talenti della squadra francese: Soumaré. Il centrocampista centrale – classe ’99 – ha già una valutazione di mercato molto alta, superiore ai 50 milioni di euro. Qualche mese fa fu accostato infatti anche al Liverpool.