MN – Triangolo Gabriel-Napoli-Arsenal, cosa è successo? Inserimento di un altro club, ma forse è tardi…

Il calciomercato è un luogo cupo, terra di nessuno, dove si lavora a fari spenti e non si mostrano mai le vere intenzioni. Lo sa bene il Napoli, che aveva accordo totale per Gabriel Magalhaes, ma ha chiesto tempo al calciatore e al Lille per cedere prima Kalidou Koulibaly al Manchester City. Nel frattempo si è inserito l’Arsenal, che ha pareggiato l’offerta degli azzurri sul cartellino e alzato la proposta d’ingaggio al difensore. Dopo aver realizzato la situazione, il Napoli ha deciso di tirarsi indietro e non rilanciare per Gabriel. Solo un forte inserimento del Manchester United può cambiare la situazione, ma – ad oggi – il difensore brasiliano va spedito verso Londra, direzione Gunners.