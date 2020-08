Il Napoli è sempre più interessato a Sokratis. Il difensore greco dell’Arsenal è finito nel mirino di Giuntoli dopo che i Gunners si sono inseriti – con successo, pare – nella trattativa per Gabriel. Come racconta Il Corriere dello Sport, le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, dopo il primo contatto telefonico tra Gattuso e Papastathopoulos, ex compagni di squadra al Milan.

“La sua è un’opzione percorribile, che eventualmente consentirebbe di avere doppioni per ognuno dei ruoli. Non avendo ansia, ci sarà modo per risentirsi ancora e definire, eventualmente, i cosiddetti dettagli“.

Sokratis è un difensore esperto, ha 32 anni e ha giocato in diversi club di livello internazionale, come: Milan, Borussia Dortmund e Arsena; in Italia ha giocato anche con la maglia del Genoa, ormai quasi dieci anni fa. In scadenza nel 2021, sta spingendo per liberarsi a zero dal club inglese e firmare liberamente con il Napoli.