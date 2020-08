Il noto giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della questione legata al futuro di Arek Milik in maglia azzurra. Queste le sue parole: “La Roma al momento non vuole privarsi di Dzeko! È ovvio che solo la partenza del bosniaco darebbe il via libera ai giallorossi ad affondare il colpo per il polacco. L’ex giocatore del Manchester City è ancora al centro del progetto di Fonseca nonostante l’ingaggio molto alto ed è per questo motivo che difficilmente accetterà di fare la riserva in qualche altra squadra, tipo la Juventus. Milik continua ad attendere novità sul suo futuro che pare diventare giorno dopo giorno sempre più incerto“.