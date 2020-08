Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già deciso il futuro di Lozano. L’attaccante messicano è reduce da un anno avaro di soddisfazioni, personali e di squadra, e potrebbe finire in prestito.

Soprattutto in Inghilterra – secondo Il Corriere – Lozano ha vari estimatori:

“De Laurentiis e il suo omologo dell’Everton hanno affrontato la possibilità di cederlo in prestito, il discorso è caduto immediatamente. Il Napoli non vuole svenderlo: una possibilità potrebbe essere il Newsastle”.

Tuttavia, lo scenario più plausibile, al di là della futura destinazione, è la cessione del Chucky in prestito:

“Lozano in prestito è un’ipotesi che conviene non scartare ed anzi sembra la più percorribile, perché in questo momento la priorità del Napoli restano le cessioni”.