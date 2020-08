Il noto giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del possibile maxi scambio che vedrebbe coinvolto Milik ed altri giocatori della Roma. Queste le sue parole: “Con il cambio di proprietà avvenuto pochi giorni fa, la Roma ha bisogno di cambiare quasi completamente la rosa a disposizione di Fonseca. Per questo motivo, per arrivare a Milik, il club giallorosso non ha messo a disposizione degli azzurri solo il turco Under. Infatti ci sono altri 4 giocatori pronti a dire si al progetto azzurro e sono: Pau Lopez, Fazio, Cristante e Kluivert. Il primo se dovesse servire un portiere in caso di partenza di uno tra Ospina o Meret. Il secondo nel caso dovessero partire sia Koulibaly che Maksimovic. Il terzo invece sarebbe una buona alternativa al già partente Allan (direzione Everton). Il Napoli ci pensa ma al momento nessuno dei profili proposti in alternativa al turco Under, fa impazzire il tecnico dei campani Gennaro Gattuso“.