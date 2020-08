Amir Rrahmani rappresenta insieme a Manolas una delle due certezze del Napoli in un pacchetto arretrato in via di rivoluzione.



Il difensore è ancora legato da contratto sino al 31 agosto ai veneti. Per questa motivazione, sarà necessario formalizzare l’addio anticipato di quest’ultimo nei prossimi giorni.

L’idea del Napoli è infatti quella di mettere a disposizione di Gattuso il neo acquisto sin dal 24 agosto, giorno che coinciderà con il primo giorno di ritiro a Castel Di Sangro.