A ormai cinque giorni dall’inizio del ritiro in quel di Castel Di Sangro, la società azzurra è pienamente operativa per far in modo da regalare a Gattuso tutti gli obiettivi promessi dalla società per rinforzare la rosa.

La priorità è al centrocampo: infatti, Allan è in odor di cessione verso l’Everton del suo ex allenatore Carlo Ancelotti e Giuntoli sta cercando il profilo adatto per sostituire il brasiliano. Come riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per la Rai, a centrocampo Giuntoli è interessato a Veretout e al giovane Szoboszlai. Se arrivasse il francese della Roma, giocherebbe da regista e Lobotka farebbe la mezz’ala, mentre Gattuso considera il giovane talentino ungherese del salisburgo una mezz’ala.

Invece, per quanto riguarda il ruolo dell’esterno destro, Brekalo è un profilo che interessa alla società pr la sua duttilità, meno a Gattuso; al tecnico calabrese piace molto Boga, in seguito Under e Bernardeschi. Dunque, la società cercherà di prendere almeno uno tra Boga e Under per accontentare il mister.