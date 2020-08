Il Napoli si deve rinforzare in difesa e deve svecchiare la retroguardia: uno dei pilastri della difesa, Kalidou Koulibaly, è destinato a partire in direzione Premier e, al suo posto, dovrebbe arrivare un giovane profilo.

Uno dei profili che interessano a Giuntoli e alla società partenopea è quello del difensore Cistana del Brescia, la più gradevole sorpresa nella deludente stagione dei lombardi. Cistana è ricercato da diverse squadre di Serie A, non solo dal Napoli, e per mettere un po’ d’ordine ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti. Queste le sue parole:

“Cistana piace a molti, ma in primis piace a noi del Brescia. L’anno scorso ha fatto bene ed è stata una sorpresa, nonostante qualche problema fisico. Il nostro obiettivo è di tenere Cistana anche il prossimo anno e di farlo diventare una delle certezze della nostra squadra anche in Serie B. Vogliamo mantenere molti giocatori dello scorso anno anche per vincere la Serie B il prossimo anno”