Il Napoli continua la ricerca di giocatori, per rinforzare la squadra, in vista della prossima stagione. A pochi giorni dall’inizio del ritiro di Castel di Sangro, il club azzurro continua a lavorare, per portare giocatori di qualità a Gennaro Gattuso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si continua a seguire con grande interesse i due giocatori della Roma, Under e Veretout. Il quotidiano rivela che non è esclusa l’ipotesi di una telefonata di Aurelio De Laurentiis alla nuova proprietà romanista, per l’acquisto di almeno uno dei due giocatori.