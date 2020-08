Gazzetta – Higuain scaricato dalla Juve, attese novità

Gonzalo Higuain rappresenta una delle situazioni più spinose nel mercato in uscita della Juventus.

L’argentino non disdegnerebbe un’esperienza in MLS, oppure un ritorno in Argentina, ma, non vorrebbe rinunciare al lauto contratto percepito a Torino.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea di Agnelli sarebbe quella della rescissione consensuale, attualmente rifiutata dal Pipita. L’ex Napoli, prima di prendere una decisione definitiva, vorrebbe infatti discutere con Pirlo del suo nuovo progetto tecnico e comprendere le possibilità di farne parte.