La Salernitana sarebbe a caccia di rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione di Serie B. Uno dei nomi nuovi è quello di Gennaro Tutino, esterno d’attacco del Napoli quest’anno in prestito all’Empoli. Sul 23enne, però, ci sarebbero anche altri club. A riportarlo il Corriere dello Sport.